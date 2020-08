Tardelli: "Spero che il Napoli passi, già all'andata Gattuso ha fermato il Barcellona"

L'ex bianconero Marco Tardelli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parla dell'incrocio Champions che vedrà Napoli e Juventus sfidare Barcellona e Lione: "Ora dipende tutto dalla condizione fisica e psicologica, al di là dei valori. La Juve m’è sembrata un po’ stanca, il Lione sicuramente non lo è ma la lunga inattività potrebbe influire. Difficile una previsione. Io spero e credo ce la faccia, come il Napoli. Sono molto fiducioso per entrambe le italiane: possono superare il turno. Gattuso già all'andata ha fermato il Barcellona".