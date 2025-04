Tiribocchi: "Conte ossessionato dalla vittoria, tiene ad ogni particolare"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” è intervenuto Simone Tiribocchi, ex calciatore allenato da Conte: “L’addio di Kvaratskhelia può incidere, ma anche compattare la squadra perché quando ci sono grandi campioni tutti tendono un po' a nascondersi dandogli palla. Quando questo campione invece viene a mancare, il gruppo tende ad unirsi e lo stesso Neres sta facendo benissimo. Quindi, la cessione di Kvara mette tutti in primo piano. Conte è un uomo maturo perché al di dà di Kvaratskhelia, anche quest’estate la squadra è stata costruita a fine mercato.

Chi sta davanti ha sempre qualcosa in più perché chi è dietro deve rincorrere e non può sbagliare, ma il calendario fa la differenza sia per chi deve salvarsi che per chi lotta per lo scudetto. E quello del Napoli mi sembra più favorevole. Detto questo, a prescindere da ciò che fa il Napoli, l’Inter deve vincere per arrivare allo scudetto. L’Inter viene da una grande qualificazione, ma Bologna è un campo difficile.

Conte è ossessionato dal risultato e lo dico in termini positivi. Per raggiungere il risultato, tiene ad ogni particolare della persona, del calciatore, del campo.Tanti fattori lo portano a gioire per la vittoria e soffrire per la sconfitta. Lui è uno che ti fa cambiare il modo di vedere il calcio”.