Tiribocchi: “Hojlund più potente e coordinato di Osimhen, ma gli manca il suo killer instinct”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante dell'Atalanta (tra le altre): "Il Napoli ha ancora 15 punti di distacco e dopo le sconfitte reagisce molto bene, lo ha dimostrato dopo l'Inter. La lotta Scudetto è chiusa, anche se va gestito il vantaggio in attesa della matematica. Poi ci sta qualche sconfitta, ci sta non vincere il campionato con più di 15 punti di distacco rispetto alle inseguitrici.

Osimhen? Oggi sarebbe titolare in quasi tutti i top club europei, soprattutto in quelle che amano verticalizzare e metterla anche sul fisico. Osimhen è un giocatore che sta raggiungendo livelli altissimi, squadre come il City o il Chelsea.

L'Atalanta? Non le manca nulla, è una società organizzata e che ha le risorse giuste per andare avanti e proporsi ai vertici del campionato italiano. Sta vivendo un momento di magra, ma darà filo da torcere a tutte le altre che lottano per la Champions.