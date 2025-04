Tiribocchi su Marianucci: "Bravo il Napoli ad anticipare. È un Comuzzo più tecnico"

vedi letture

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, intervenuto ai microfoni di 'The Squad', tra i vari argomenti ha parlato anche del possibile nuovo acquisto del Napoli, il difensore dell'Empoli Luca Marianucci. Di seguito le sue dichiarazioni: "L’ho visto in Coppa Italia e lo vedrò ancora: Luca Marianucci. Si parla di Napoli, ormai sembra fatta.

Per me se ne parla troppo poco di andare a prendere i giocatori prima che prendano un certo valore. Il Napoli si è mosso nei tempi giusti evitando di spendere di più. È molto forte fisicamente, è prestante, in una difesa a tre secondo me può già giocare titolare e per questo credo ci sia lo zampino di Conte. Chicca: due volte l’Empoli ai rigori in Coppa Italia, due volte Marianucci segna il quarto rigore. Quindi vuol dire che ha una grandissima personalità. Che tipo di difensore è? Ora se metto qualsiasi top giocatore lo sfondo, perché bisogna aspettare, direi che è sulla falsa riga di Comuzzo ma è anche più tecnico secondo me”.