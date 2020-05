TN - Montervino sul mercato: “Molto dipenderà dalle cessioni. Rinnoverei il contratto a Milik…”

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino (clicca qui per l’intervista completa) in merito alla questione rinnovi: “Il Napoli ha grandi dirigenti, sapranno cosa fare. Ovviamente hanno un po’ di tegole da risolvere: i rinnovi di Mertens e Callejon sono molto delicati e chiaramente il mercato dipenderà dalla partenza o della permanenza di questi due giocatori più Milik. Io rinnoverei il contatto al polacco anche per una questione anagrafica. E’ chiaro che Mertens rappresenta un’icona a Napoli. Spero comunque possano rinnovare entrambi”.