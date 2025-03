Tonali sull'Inter: "Mi ricorda il mio Milan di Pioli", poi elogia un centrocampista

"L'Inter di adesso mi ricorda il mio Milan di Pioli". Così Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, intervenuto ai microfoni Cronache di Spogliatoio sul suo rapporto con l'attuale tecnico dell'Al Nassr, che lo ha guidato nella sua avventura al Diavolo: "Oltre a essere bravo in campo, è sempre stato molto abile a creare il gruppo: lo ha costruito lui. Quando trovi dei calciatori che non giocano mai, ma che amano venire al campo e che esultano in panchina per un gol del 2-0 pur sapendo di non entrare, non è scontato".

Perché ha paragonato il suo Milan all'Inter di oggi?

"Perché è bella da vedere, ci sono giocatori come Frattesi, che non gioca molto, ma quando è in campo 'fa i buchi' perché lascia il fuoco dietro di sé. Il nostro gruppo era così. Non c'è mai stato un problema. E se succedeva qualcosa o c'era un muso lungo, il mister risolveva tutto immediatamente. Pioli era bravo a gestire e far divertire tutti".