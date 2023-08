Toni punta sulla Juve per lo scudetto: "Avvantaggiata senza coppe"

In una lunga intervista a Tuttosport, l'ex attaccante Luca Toni ha toccato vari temi tra cui la lotta scudetto

In una lunga intervista a Tuttosport, l'ex attaccante Luca Toni ha toccato vari temi tra cui la lotta scudetto. Una bagarre in cui, a maggior ragione giocando una partita a settimana, può avere un ruolo importante la Juventus: "Non avere le competizione europee può essere un vantaggio nella corsa allo scudetto. Con il mercato aperto i valori possono ancora cambiare, anche perché mi aspetto dei colpi da parte di tutte le big in questi ultimi giorni".

L’Inter invece davanti sembra un’incognita.

"Sulla carta con gli addii di Dzeko e Lukaku ha perso tanti gol. La loro competitività ai massimi livelli dipenderà dall’impatto che avranno Arnautovic, Thuram e Sanchez. L’Inter ha lasciato andar via troppo presto Dzeko, convinta che tornasse Lukaku. Altrimenti forse Edin l’avrebbe tenuto".