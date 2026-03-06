Torino, D'Aversa a DAZN: "Ci manca il play, cercheremo di far rendere meno il loro palleggio"

vedi letture

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Napoli: "Simeone e Zapata hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro la Lazio e cerco di sfruttare il momento emotivo. La formazione è sempre dettata dal campo".

Sarà una partita diversa?

"Sicuramente verrà interpretata in maniera diversa, non avendo un play cercheremo di far rendere meno il loro palleggio. La partita si prepara sempre in modo diverso, anche in base alle caratteristiche degli avversari".

Che facce ha visto in settimana?

"Non abbiamo avuto molto tempo, in questo momento bisogna andare veloci ma devo dire che c'è stata molta applicazione. Bisogna preservare e dare continuità all'atteggiamento che deve rispecchiare il lavoro settimanale".