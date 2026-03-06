Torino, Ismajili a DAZN: "D'Aversa ha riportato fiducia e mentalità vincente"

Ardian Ismajili, difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro il Napoli ai microfoni di DAZN: "D'Aversa? Appena è arrivato ha riportato fiducia e mentalità vincente, quella di non mollare mai. Abbiamo lavorato un anno fa insieme, abbiamo un rapporto meraviglioso. Ha parlato con tutti, la sua importanza l’abbiamo vista subito contro la Lazio".

