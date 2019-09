Tosto: "Di Lorenzo forte nella testa e nelle gambe, non sbaglia un allenamento"

Chiacchierata a TMW con Vittorio Tosto, agente ed ex calciatore anche del Napoli. Proprio dei partenopei si parla all'inizio dell'intervista. "Quello dei sette gol presi in due giornate è un dato sorprendente, perchè il club ha investito sulla difesa con Manolas, un top player, per formare una coppia perfetta con Koulibaly. Ma bisogna ricordare che finora è stato calcio d'agosto, estivo a tutti gli effetti. Già dalla prossima domenica si assesteranno tutti e emergeranno i valori".

Poi su Di Lorenzo, in passato suo assistito: "E' un calciatore che conosco benissimo, l'ho gestito per due anni al Matera e ringrazio l'Empoli che ha avuto fiducia nella mia intuizione. E' forte nelle gambe e nella testa, non sbaglia nè un allenamento nè un esercizio. Fa piacere vedere giocatori che partono dal basso e arrivano ad emergere. Significa che anche in italia ci sono giocatori forti a cui serve dar fiducia. A mio parere Di Lorenzo ha ancora margini di crescita".