Tosto sta con Gattuso: "E' l'allenatore giusto per aprire un ciclo importante"

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli. "Gattuso è l'allenatore giusto per Napoli per aprire un ciclo importante. Il ciclo è iniziato con la vittoria della Coppa Italia e purtroppo il coronavirus ha creato degli incroci che sono andati a danno della classifica del Napoli. Gattuso è stato un allenatore competente e con equilibrio in una piazza difficile come Napoli. E' un signore. Mi è sembrato ingiusto fare tutte quelle critiche nei suoi confronti. Mi dispiacerebbe se dovesse andar via perché il Napoli potrebbe perdere un grande allenatore. Rino purtroppo non ha mai giocato al completo. Il Napoli non ha mai avuto gli 11 titolari che avrebbero dovuto giocare quest'anno. Quella squadra lì è una squadra che poteva ambire allo scudetto. Dopo le prime 5 giornate sono iniziati i problemi".