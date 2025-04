Trevisani a Conte: “Cos’è che non si può fare? Due anni fa Scudetto e quarti Champions!”

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa: "Quando Conte dice certe cose a Napoli non si possono fare vorrei davvero capire quali. Due anni fa il Napoli vince il campionato con 90 punti e giocando molto meglio di quest’anno e perdendo tutti i big dell’organico in estate. Scudetto e quarti di Champions. Qualcuno avrebbe detto non si può mangiare nel ristorante da 100 euro con 10 euro. Poi sul campionato ho sempre detto che il calendario avrebbe inciso, poi le partite storte con le piccole possono sempre capitare”.

