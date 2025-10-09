Trevisani: “Milinkovic e Lang non aggiungono niente! Con 50mln prendi Lookman”

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso del programma Fontana di Trevi, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del Napoli soffermandosi in particolare su due acquisti estivi: "Milinkovic Savic ha una sua utilità e l'abbiamo visto: è un buon portiere e ovviamente il problema non è lui, ma il fatto di aver speso 50 milioni per Milinkovic Savic e Lang che in due non aggiungono niente al Napoli. Con 50 milioni compri Lookman, quindi secondo me una squadra che ha Caprile non dà via Caprile per prendere Milinkovic. Io contesto questo".