Trevisani su Conte: “Non c’entra il mercato, lui mette Mazzocchi e non Ngonge per abbassarsi!”

Riccardo Trevisani interviene al Podcast Cronache di Spogliatoio e commenta l'ultima giornata con il pari del Napoli sul campo della Roma: "Proteste di Conte? Il Napoli doveva sostituire meglio Kvara, poteva fare anche un investimento a lungo periodo e Okafor forse è più seconda punta, ma deve stare tranquillo, è primo da solo se l’Inter non vince a Firenze, riposerà mentre giocheranno recuperi, Champions e Coppa Italia ed ha un calendario migliore. A Roma però c’è un’altra questione oltre al mercato che è tattica: Conte ha scelto di togliere Neres che riparte e mette Mazzocchi terzino e non Ngonge perché voleva difendersi.

L’ha fatto in altre partite ed è andata bene ma quando ti va bene sei fortunato non bravo. Quando ti pareggiano devi accettarlo perché ti sei barricato. Dicono non c’era Kvara ma pure con la Juve non c’era ed ha attaccato lì invece con un grande secondo tempo, attaccando sempre. Hai difeso invece contro la Roma B e dopo il pari con l’Inter, doveva finire 0-3 il primo tempo. Non si può ascoltare che manca Kvara se metti Mazzocchi ed hai Ngonge e Raspa. La Roma poi ha messo i titolari perché tu non l’hai chiusa. E’ una grande stagione, ci mancherebbe, ma questo di Conte resta un errore”.