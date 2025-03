Trombetti s'interroga: "Raspadori bene pure in Nazionale, sicuri di tornare al 4-3-3 con Neres?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio - Terzo Tempo è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: "Italia a due facce contro la Germania. Quel gol preso su calcio d'angolo avrebbe fatto la felicità di Fantozzi. Una prima parte di gara devastante, e non mi allineo con chi si aggrappa al secondo tempo in modo positivo. Nel secondo tempo Spalletti ha ammesso i suoi errori con i cambi.

Raspadori e Politano sono stati efficaci. Ma il problema è capire quanto vale la nostra Nazionale. La Germania è entrata in campo con atteggiamento superficiale e ha rischiato. Venendo al Napoli ci domandiamo se questa squadra può lottare per lo scudetto. L'attesa è per capire se il Napoli uscirà da questo tunnel nel quale si è infilato, con una vittoria in 7 partite. Ora ci sarà un problema di abbondanza col problema di Neres. Mi chiedo se il ritorno al 4-3-3 senza Raspadori sia ora la cosa più logica da fare. L'attaccante anche in Nazionale ha dimostrato che in condizioni ideali può dare un contributo significativo. Neres può dare il meglio di sé quando entra a gara in corso".