Trotta: "Rivali non all'altezza non devono sminuire la grandezza del Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivano Trotta, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera: "Nessuno credo possa fermare il Napoli a questo punto è il fatto che le altre squadre non siano all’altezza non deve sminuire la grandezza del percorso sin qui compiuto dal Napoli. Subito dopo il k.o. con l’Inter sembrava che la squadra azzurra dovesse perdere e andare in difficoltà invece così non è stato. La reazione nelle successive partite è stata una dimostrazione di forza.