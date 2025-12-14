Live

Udinese, Bertola: "C'era tanta voglia negli occhi e abbiamo vinto con la grande spinta del pubblico"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:33Le Interviste
di Antonio Noto

Nicolò Bertola, giocatore dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Napoli nel match valido per il 15° turno di Serie A. 

17:13 - Inizia la conferenza stampa.

Oggi ruolo inedito da esterno per te:
"Mi adatto alle esigenze del mister, è un ruolo che non ho mai sperimentato ma se il mister ritiene che io possa essere utile lì mi adeguo, voglio aiutare la squadra come posso".

Dopo i due gol annullati non avete subito il contraccolpo:
"Avevamo la voglia di vincere la partita con una grande spinta da parte del pubblico, c'era tanta voglia negli occhi dei compagni di vincere questa gara".

17:15 - Finisce la conferenza stampa.