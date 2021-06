Udinese, Carnevale 'ufficializza' addio De Paul: "Dispiace vada via, difficile trovarne uno come lui"

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese ed ex azzurro, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "De Paul all'Atletico Madrid? Sono dispiaciuto che vada via. Trovare un altro come lui non sarà facile: lo pagammo 3 milioni. In questi quattro anni ha disputato campionati importanti. Ha qualità e fisicità, merita di giocare la Champions League".