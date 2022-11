Udinese, Lovric: "A Napoli proveremo a giocarcela e a vincere"

"Ci sono stati tanti duelli in mezzo al campo e volevamo fare meglio di così".

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese autore del gol del definitivo 1-1 nella sfida pareggiata contro lo Spezia, ha commentato il match in una intervista rilasciata alla tv ufficiale del club friulano: "E' vero, abbiamo sofferto. Ci sono stati tanti duelli in mezzo al campo e volevamo fare meglio di così. Peccato per quel tiro di Wallace allo scadere..."

Preziosissimo per la squadra, rientra dal piccolo infortunio e segna il gol del pareggio, con una dedica particolare: “Si, divento papà e sono felice. Sono contento e felice quando posso aiutare la squadra, con un gol o un assist. L’importante però è sempre il risultato".

Infine, un pensiero alla prossima sfida sul campo del Napoli: "E' la squadra favorita per sabato. Noi proveremo a giocarcela e a vincere".