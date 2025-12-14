Udinese, Zaniolo a DAZN: "Vittoria meritata e di tutti, parlato tanto dopo il Genoa. Nazionale? Un obiettivo"

Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara contro il Napoli: "Oggi abbiamo vinto tutti, non solo noi in campo ma anche lo stadio. Ce lo meritiamo, abbiamo parlato tanto e ragionato su quanto fatto contro il Genoa. Sono felice anche per Jurgen (Ekkelenkamp, ndr), che ha segnato un gol bellissimo.

Nazionale? Come ho sempre detto è un sogno e un obiettivo. Lavoro tutti i giorni per poterci tornare. Con prestazioni così spero arriverà la chiamata, ma sono concentrato con l'Udinese".