Ulivieri avverte: "A Bologna sarà determinante un fattore"

vedi letture

L'ex allenatore del Napoli e attuale presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Secondo me la gara di lunedì tra Bologna e Napoli sarà affascinante. Non penso che sarà una gara bloccata. Si confrontano due squadre con filosofie diverse e quando è così c’è spettacolo.

Ovvero una più pragmatica, ovvero il Napoli, e l’altra con maggiore verticalizzazione, il Bologna. Anche se pure agli azzurri piace verticalizzare, sono capaci di fare sia un pressing alto che un blocco basso per poi ripartire. Non so chi ha più pressione tra le due squadre, penso che in campo, al di là della tensione e delle motivazioni da classifica, i ventidue in campo proveranno solo a dare il massimo. La chiave della partita sarà la finalizzazione: lo è sempre, ovviamente, ma in Bologna-Napoli sarà determinante sfruttare al meglio le occasioni che sapranno costruire”.