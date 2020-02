Ulivieri: "Favorevole al Challenge. Cagliari? Gli obiettivi sono altri"

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo: "Bisognerà vedere come inciderà sulla gara il challenge, bisognerà sperimentarlo. Come idea, in linea generale, sono favorevole. Se dovessimo arrivare al 100% senza errori, è impensabile. Oggi guardo gli arbitri con altri occhi, sono cambiati, possono sbagliare ma possono qualificarci come errori e non come atteggiamento sbagliato.

Cagliari-Napoli? Napoli pensa alle Coppe, ma con le grandi trova l'orgoglio giocando un gran bel calcio. Partite prese un po' alla leggera, non ci siamo, probabilmente perché gli obiettivi sono altri e sono concentrati su altre cose. Il Cagliari ha bisogno di riscattarsi, dalla partita con la Lazio in poi ha avuto un po' di problemi. Aveva raccolto molto, ma adesso sta andando ad affievolirsi".