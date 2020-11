Ulivieri incorona Gattuso: "Vale venti volte gli allenatori di una volta"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatore ed ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso non sarà il nuovo Ulivieri perché ha un vantaggio, gli allenatori di oggi hanno molte più conoscenze di quelle che avevamo noi quando cominciavamo. Mi piacerebbe poter fare un paragone tra me e Gattuso, ma non ci sta. Gattuso vale venti volte gli allenatori di una volta. Juve-Napoli? E' un discorso che riguarda i giudici".