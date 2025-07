Valcareggi: “A Conte piace Chiesa, per me si può paragonare a Kvaratskhelia”

Ora che Dan Ndoye è andato al Nottingham Forest, riparte la caccia del Napoli all'esterno sinistro dopo l'arrivo di Noa Lang dal Psv. Serve un'altra ala per completare l'attacco di Conte. Tante le idee e le ipotesi. Al momento l'elenco comprende diversi profili della Premier League come Grealish, Sterling o Chiesa.

Furio Valcareggi, agente di calciatori e membro dell’entourage di Alessio Zerbin, nel corso di un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha parlato così dell’ex esterno della Juventus in forza al Liverpool: “Chiesa? Il Napoli fa finta che non gli interessa per poi sferrare l’assalto. A Conte piace da morire Chiesa, per me si può paragonare a Kvaratskhelia”.