Valdifiori: "Sarri è l'élite del calcio! Tornerebbe a Napoli con grande entusiasmo"

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"Per Sarri parla il campo. Per me è stata una fortuna giocare in quel Napoli, c'erano grandi calciatori, ma anche adesso ha una rosa forte"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista di Empoli e Napoli tra le altre, è intervenuto a Stile Tv nel corso di Salite sulla giostra per parlare di Maurizio Sarri e Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Sarri e Conte rappresentano l'élite del calcio italiano e sono stato molto fortunato ad essere stato allenato da loro. Soprattutto a Napoli hanno fatto molto bene e lasciato un ricordo incredibile. Sarri è tanto amato per il grande calcio che ha portato a Napoli, con i punti che ha conquistato ogni altra squadra avrebbe vinto lo scudetto e quel rammarico potrebbe accendere nuovamente il fuoco nel tecnico. Sarri è un amante del calcio, è sempre molto motivato, quest'anno sta vivendo un pò di alti e bassi non per colpa sua, ma sta cercando di ricavare il massimo da una stagione difficile.

Per Sarri parla il campo e se dovesse tornare a Napoli sicuramente lo farebbe con grande entusiasmo. Per me è stata una fortuna giocare in quel Napoli, c'erano grandi calciatori, ma anche adesso il Napoli ha una rosa forte. Conte è l'uomo giusto per far ripartire la Nazionale perché quando sei allenato da Antonio Conte, sai di essere guidato da un tecnico di enorme valore. L'aritmetica non condanna il Napoli, ma quando devi vincerle tutte e sperare nei passi falsi delle altre non è facile".