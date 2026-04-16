Lavezzi da brividi: "Napoli storia incredibile, è il posto che ho amato di più!"

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"Napoli è il posto che ho più amato". Ezequiel Lavezzi da brividi. L'ex attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera parlando soprattutto della sua esperienza in azzurro.

Poi l’Italia, il destino ha voluto Napoli.

"Il destino e il sottoscritto. La prima a volermi è stata l’Atalanta. Era arrivata anche a offrirmi la cifra che avevo chiesto, ma poi si è presentato il Napoli. Per noi argentini era la città di Maradona. Ho rinunciato ai soldi, ma sentivo di dover scegliere l’azzurro".

E ha fatto bene.

"Sono stato travolto dall’affetto e dalla passione dei napoletani. Impari a gestire e apprezzare anche situazioni che non hai mai visto prima: 50 tifosi sotto casa tutte le mattine".

Con quella maglia per il mondo è diventato il Pocho.

"Era il nome del mio cane morto: si chiamava Pocholo. Abbiamo portato il Napoli in Champions, al tempo era una follia. È stata una storia d’amore incredibile".

Non è mai andato in altre squadre italiane.

"Mi hanno cercato tutte le big, ma in Italia c’è solo il Napoli per me. Per questo poi ho scelto il Psg".

