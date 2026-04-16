Lukaku verso l'addio? La scelta di ADL per l'estate (e una riflessione)

Lukaku verso l'addio? La scelta di ADL per l'estate (e una riflessione)TuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Napoli da ringiovanire. Questo uno degli obiettivi del club per la prossima stagione. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola facendo riferimento a diversi calciatori che potrebbero salutare. Tra questi viene menzionato anche il caso di Romelu Lukaku che, si legge, ormai è un capitolo a parte che si è trasformato in caso.

"Aspettando che un giorno - inizio prossima settimana - Big Rom rimetta piede a Castel Volturno, vale il clima di (apparente) dialogo appena riaperto, sul quale "pesano" pure gli aggiornamenti quotidiani su condizioni di salute e progressi. Ma l'episodio - lo strappo di fine marzo e la scelta di allenarsi in Belgio -resta, l'intransingenza anche e poi bisognerà intendersi sulle prospettive. Lukaku è costato 30 milioni nell'estate del 2024, ha guadagnato sei milioni e mezzo il primo anno e otto mezzo il secondo; gli restano, da giugno in poi, altri dodici mesi sempre a otto milioni e mezzo complessivi ed è semplice dedurre che non si butta via così l'acqua e pure il "bambino", in presenza d'un rischio di minus valenza. Però, c'è il precedente, c'è la rottura, c'è una linea che andrà tracciata".