Lavezzi dice tutto: "Ho conosciuto buio e oscurità. Mi facevo del male, ansia e depressione..."

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"Ho attraversato un periodo difficile, ma ora sto bene". Ezequiel Lavezzi si racconta. Lo fa al Corriere della Sera. L'ex azzurro parla del periodo complesso vissuto anni fa, a fine 2023: "Un profondo malessere, ho conosciuto l’oscurità. Mi facevo del male. A me e a chi mi stava vicino. Alternavo depressione a crisi di ansia. Non ero mai lucido, la testa piena di pensieri negativi".

Sono girate tante voci su di lei, l’hanno ferita?

"Sì, ma erano cose che non potevo controllare. Ero l’unico a sapere davvero cosa stessi attraversando. Avevo toccato il fondo, non riuscivo più a vedermi così. Grazie al sostegno di mia moglie e della mia famiglia mi sono affidato a degli psicologi e ad altri specialisti di una clinica. Il mio percorso non è finito. Do un consiglio a chi soffre così: chiedete aiuto".

Ripensando a quei mesi, cosa prova?

"Orgoglio per essere riuscito ad accettare e poi ad affrontare le mie fragilità. E anche gratitudine: star così male mi ha cambiato come persona. Sono un uomo più consapevole e maturo. A volte non puoi conoscere la luce senza aver visto il buio".