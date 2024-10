Varriale: "Spalletti ha fatto divertire, ma non significa che si vince solo in quel modo"

vedi letture

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Il calcio è fatto per far gol ed essere spettacolare, a Napoli credo si sia stati abbastanza fortunati ad avere Sarri e Spalletti. Sono stati due allenatori che hanno fatto divertire tutti e hanno regalato pagine che hanno anche travalicato i confini. Però questo non significa che si vince solo in quel modo lì. E tra l'altro la capacità di Conte di far subito sua una squadra, e di far capire a una squadra dovunque è andato di far capire i dettami, è il segreto per vincere le partite nel calcio di oggi".