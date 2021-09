Velazquez: "Napoli forte, con Spalletti è da scudetto! L'allenatore fa la differenza"

Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli merita tutto ciò che sta facendo, Luciano Spalletti ha fatto un lavoro straordinario. La rosa è forte, ma è l'allenatore a fare la differenza. Per me il Napoli può essere un serio candidato per lo scudetto, senza nessun dubbio. Luciano è molto preparato, intelligente, sa quello che deve fare".