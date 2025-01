Venezia, Di Francesco: “Inter e Napoli molto simili, Conte può allenare tutta la settimana”

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko casalingo per 0-1 contro l’Inter.

Come uscite oggi?

"Dispiaciuti, perché oggi la squadra ha dato il massimo. Ho dovuto modificare delle cose durante la gara: non è stato facile, perché avevamo gli uomini contati e alcuni non nel proprio ruolo. Questa squadra lavora costantemente in un certo modo, modificare l'assetto sarebbe stato un errore. Peccato per il gol preso e per come abbiamo fatto negli ultimi 25 metri. Nel secondo tempo siamo saliti, ribattendo colpo su colpo. Un peccato non aver portato a casa punti, ma ai ragazzi non posso dire nulla".

Qualche innesto dal mercato deve arrivare.

"La società sa benissimo che ci dobbiamo muovere il prima possibile. Un infortunio dietro l'altro, soprattutto in difesa. Arriveranno acquisti in tutti i reparti, qualcosa si è già mosso. Va fatto qualcosa di importante, la società lo sa e sono tranquillo. La squadra non deve perdere la voglia di stare dentro le partite, poi arriverà anche un pizzico di buona sorte che ci è mancata nel girone d'andata".

Passa tanto dai prossimi due scontri diretti?

"Questo mese è molto importante, oggi era una partita jolly. C'era differenza tra le due squadre, anche se in campo non si è vista così' tanto. Abbiamo bisogno di qualche innesto importante".

Come percepisce Napoli e Inter?

"Molto simili. L'Inter ha soluzioni in più, ma anche più competizioni mentre il Napoli si può allenare tutta la settimana per arrivare al meglio alla partita successiva".