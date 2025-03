Ventura coglie un indizio: "Con la Fiorentina con questo modulo"

Giampiero Ventura, allenatore ex Napoli ma anche ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è una squadra che è diventata consapevole, ha dei valori inferiori a quelli dell’Inter, ma ha colmato il gap con applicazione e lavoro. Continuo a dire che il Napoli deve guardarsi un attimino dall’Atalanta che, se recupera le energie, può tornare in carreggiata per lo scudetto. Non avendo più le coppe anche l’Atalanta ha lo stesso vantaggio che ha il Napoli. L’Inter ha la rosa migliore, ma se non viene eliminata dalla Champions deve giocare ogni tre giorni fino a fine stagione. Il Napoli sabato ha dato un segnale importante, deve superare lo scoglio della Fiorentina.

Panchina del Napoli? Se vuoi essere competitivo devi avere risposte anche da chi gioca meno. Molto dipende dalla risposta che dà il gruppo all’allenatore, senza risposte positive è difficile competere per la vittoria finale.

Modulo anti Fiorentina? Per me Conte giocherà di nuovo a tre dietro perché ha avuto risposte buone, ha certezze in fase difensiva e in avanti Raspadori si sta integrando sempre meglio. Gilmour ormai è un protagonista, Billing entra e fa goal oltre a giocare bene. Sono segnali importanti questi. Conte schiererà il Napoli in base alle condizioni dei suoi, ma la cosa importante è la consapevolezza che vedo nelle facce dei giocatori in cui vedo una certa convinzione. Calendario del Napoli? Nel giro di quindici giorni dovrebbero recuperare Neres ed Anguissa e basta superare gli scogli di Fiorentina e Venezia per poi avere il rush finale con la rosa al completo”.