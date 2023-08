Ventura: “La partita col Frosinone fa poco testo, ma c’è stato un segnale importante”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli e della nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli e della nazionale: “Garcia? Per lui non è facile prendere la squadra che ha vinto lo scudetto per come lo ha vinto, ma è stata brava la società che ha perso solo Kim. In alcuni momenti contro il Frosinone mi sembrava di vedere il Napoli di Spalletti, ma è chiaro che l’allenatore debba metterci qualcosa di suo. Credo che la partita di sabato non faccia gran testo, si devono aspettare altre 2/3 partite per dare giudizi.

Però il segnale è quello di aver visto Zielinski, Politano, Osimhen e Raspadori con la stessa voglia dell’anno scorso. Ci sono delle squadre come Lazio, Milan e Roma che per motivi diversi non possono competere per lo scudetto. L'Inter è più forte quest’anno dell’anno scorso, poi c’è l’incognita della Juventus che con continuità tornerebbe ad essere la Juventus”.