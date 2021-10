VIDEO - Amazon, Mizzoni: "Napoli da Scudetto, Osimhen è incredibile e fa la differenza"

Giulia Mizzoni di Amazon ha ritirato oggi il Premio La Clessidra ad Anghiari come giornalista televisiva dell’anno. Ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione sul campionato. "Spalletti si deciderà a perderne una? (ride, ndr). C'è una Juve un po' in ritardo ma pian piano sta ingranando e c'è tempo per recuperare, quindi dico occhio. Il Napoli l'anno scorso ha deluso, ora sta andando fortissimo e mi aspetto molto a livello di tenuta della squadra. Dunque per lo scudetto dico Napoli, Milan, Inter campione in carica e aspetto la Juve". Con Giulia Mizzoni si è parlato poi di Osimhen: "Osimhen cresce insieme alla squadra, si sta esprimendo ai suoi reali livelli e sta facendo la differenza, è un giocatore incredibile".

