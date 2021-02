VIDEO - Iezzo si racconta: "Mio padre mi ha fatto innamorare del Napoli. Feeling particolare con i tifosi"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha raccontato ai microfoni di Starcasino.sport, la sua bellissima in maglia azzurra. La SSC Napoli ha riproposto sui propri social il video dell'intervista.

"Che cos'è il Napoli per me? Me l'ha inculcato mio padre, mi ha fatto innamorare di questi colori e di questa maglia e oggi posso dire che sono stato uno dei portieri del Napoli.

Dalla C alla A? Parte tutto da qui, da questa squadra e da questo gruppo. Mi ricordo ancora i primi giorni di ritiro, là si vedeva che si stava costruendo qualcosa d'importante. Qualcuno magari poteva pensare che era facile e invece no, abbiamo trovato le guerre sui campi. Un gruppo fortissimo che è riuscito a risalire in B con un mese d’anticipo. 10 giugno 2007 una data che resterà indelebile abbiamo coronato il sogno di riportare il Napoli in Serie A. Quando siamo entrati a testare il campo vedere le bandiere del Napoli mischiate con quelle del Genoa è stato davvero qualcosa di indescrivibile. Aspettare i risultati che arrivavano da altri campi, sono stati momenti unici, non li dimenticherò mai.

Reja? Con lui ho avuto la fortuna di vincere tre campionati, aveva una qualità importante, quella umana. E' sempre stato molto bravo a gestire il gruppo.

Tifosi? Si dice che i tifosi siano il dodicesimo uomo e a Napoli è realtà! Con loro avevo un feeling particolare perché per scaramanzia prima di ogni partita facevo tre saltelli ai pali e alla traversa accompagnati dagli olé dello stadio. Mi davano una carica. Questa è l'immagine che la gente ha ancora in mente. Mi chiedono spesso quali parate mi ricordo di più, il rigore parato a Kakà a San Siro mi resterà in mente per sempre. Ricordo che era il pallone d'oro, uno dei giocatori più forti del mondo. Fu una grande soddisfazione.

La fascia di capitano? Penso che sia pesantissimo tenerla a Napoli. La gente si aspetta dal napoletano, soprattutto per chi indossa la fascia, sempre qualcosa in più. Per me è stato un grande onore.

Hamsik-Lavezzi-Cavani? Tridente di altissimo livello. Marek guardava oltre. E' stato uno dei centrocampisti più forti della storia del Napoli. Il Pocho arrivò con un po' di pancetta e non mi fece una grande impressione. Bastarono venti giorni in cui si mise a posto fisicamente e vidi delle qualità che poi hanno visto tutti i tifosi napoletani. Non si tirava indietro mai. Cavani è un giocatore che non faceva fatica. Un atleta formidabile. Correva e non sudava. Non mollava mai. Qualsiasi azione si creasse, lui arrivava davanti alla porta e faceva gol. Castellammare e

Quagliarella? Castellammare è una terra che riesce ogni anno a portare molti ragazzi ad alti livelli. Fabio è uno di questi. Purtroppo non è riuscito a coronare il sogno di restare per tanto tempo nella squadra per cui tifa. Non l'ho mai visto tornare in estate a Castellammare e non allenarsi. E' un professionista.

Allenatore? Ho il pallino di allenare. Stiamo aspettanto un'opportunità".