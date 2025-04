Viviani: "McTominay? No, è Barella il miglior centrocampista di Serie A"

vedi letture

A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club ed ex vice Napoli.

Come si prepara e si gestisce una gara che potrebbe riportarti in testa al campionato, anche solo per una sera, contro una squadra che attende solo la matematica per certificare la retrocessione? Mi riferisco, ovviamente, a Monza-Napoli.

“La risposta è che Conte non sbaglia mai da questo punto di vista. Lo dico da tempo: non bisogna guardare in giro, ma restare focalizzati e determinati sul proprio obiettivo. La partita, se presa con superficialità, può diventare molto più complicata di quello che sembri. Quindi, niente distrazioni: impegno personale e di squadra, perché l’obiettivo è restare in corsa fino all’ultimo giorno.”

Da quando è tornato dall'infortunio, David Neres sta un po’ deludendo. All’inizio della stagione, da subentrante, riusciva a spaccare le partite. È solo un momento di flessione o il Napoli ha puntato sul cavallo sbagliato?

“Se facciamo paragoni con Kvaratskhelia, diventa complicato per tutti. Neres non regge il paragone con Kvara, quello che ha fatto lui, e che sta continuando a fare al PSG dopo il suo periodo di ambientamento, è da giocatore di altissimo livello. Neres è partito bene, un po’ a sorpresa. Tutti si aspettavano che potesse continuare su quella linea. Poi è arrivato l’infortunio, e nel frattempo le aspettative su di lui si sono alzate tantissimo. Ora deve dimostrare il suo valore, ma senza caricarlo troppo. Serve pazienza. Forse ha bisogno di qualche partita e allenamento in più, per ritrovare ritmo e fiducia. Non lo boccerei adesso, ma lo rimando. Le pressioni su di lui sono normali, forse le aspettative sono troppo alte. Ha preso il posto di un giocatore importantissimo, ceduto per tanti motivi, e tutti si aspettavano che lui fosse il sostituto naturale. Ma ogni calciatore ha i suoi tempi. Le qualità le ha dimostrate, prima dell’infortunio. Bisogna solo aspettare.”

Scott McTominay è il miglior centrocampista della Serie A?

“A me piace tantissimo, l’ho sempre detto. È un giocatore con una grande personalità ed ottime doti. Però sono italiano, e quindi dico che Barella sia il miglior centrocampista in Serie A. McTominay è fortissimo, lo metto al secondo posto. Sono anche due giocatori con caratteristiche diverse. Barella ama costruire gioco, abbassarsi, prendersi responsabilità nella costruzione. Il Napoli gioca in modo diverso, ma McTominay sta facendo un campionato eccezionale. Ha avuto lo stesso impatto che, due anni fa, ebbe Kvaratskhelia. Non lo conoscevo, ma ora sta sorprendendo davvero tanto.”