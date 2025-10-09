Viviano: “McTominay-De Bruyne? E’ come paragonare la mer*a con la cioccolata…”

L’ex portiere Emiliano Viviano, attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di TvPlay: “McTominay in calo per colpa di De Bruyne? Io lo ripeto ancora, voglio prendermi gli insulti: fra De Bruyne e McTominay c’è come la mer*a e la cioccolata. Hanno lo stesso colore ma il sapore è diverso. Sono imparagonabili. McTominay ha una qualità grandissima: l’inserimento. Conte lo ha reso fenomenale come fatto con tantissime altre mezzali nella sua carriera.

L’anno scorso lo scozzese faceva la punta, era in area di rigore più di Lukaku. Magari anche quest’anno avrà numeri realizzativi migliori di De Bruyne, ma McTominay fa fatica a fare un cambio di gioco di 10 metri. Questo non vuol dire che è scarso, ha quella qualità e Conte l’ha messo nelle condizioni per rendere al meglio. Ma tra De Bruyne e McTominay ci sono 9 categorie di differenza: stiamo parlando di uno dei centrocampisti migliori degli ultimi 15 anni e di uno che l’anno scorso ha avuto una stagione prolifica in una squadra che ha vinto lo scudetto”.