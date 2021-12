Volpecina: "Serve subito un difensore. Fazio? E' lento, non mi fa impazzire"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex difensore del Napoli: "Credo che le strade tra il Napoli e Insigne si separeranno. Sono stati fatti dei grandi errori, questa situazione doveva risolversi già l’estate scorsa. La società, a meno che non se ne voglia liberare, ha fatto l’errore più grosso perché non si fa arrivare un giocatore così a scadenza. Se è poi è stato Insigne a voler portare avanti questa discussione del rinnovo più avanti, significa che non voleva rimanere.

Fazio? Non mi fa impazzire, è un po’ lento. Però siccome siamo un po’ contati e l’argentino è un parametro zero, allora si accetta qualsiasi cosa. Non voglio credere che il Napoli non compri un difensore centrale nei primi giorni di gennaio”.