Podcast Volpi: "Conte potrebbe sacrificare un centrocampista, vi spiego perché..."

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Jacopo Volpi.

Napoli, si aspetta dei cambi contro la Fiorentina? Magari un 4-3-3?

"Conte deve far giocare il più possibile De Bruyne, al rientro dopo le nazionali potrebbe sacrificare uno dei fab four. Se vuoi far giocare i tre, dovrà sacrificare qualcosa nella manovra, nel ritmo. Credo che vorrà far giocare De Bruyne per portarlo in condizione, anche perché poi sarà fondamentale nelle coppe".

Milan, per cosa si può lottare?

"E' Allegri la garanzia. Ci sono giocatori che possono essere fenomeni ma ora sono tutti punti interrogativi. Tutti sono pronti ad adeguarsi ai propri giocatori e il primo Allegri era bravissimo nel capire e variare. Ad oggi vedo che Leao ha trovato un grande accordo con Allegri, giocando da falso nueve, ma vuol dire che ti manca una prima punta. Il Milan però dipenderà molto da lui".

Roma, ci sarà il rilancio da parte di Pellegrini?

"Gasperini è molto chiaro, se serve lo fa giocare, se riesce ad andare avanti senza di lui, non lo fa giocare. Me lo immagino regista vicino a Konè, l'unico limite di Pellegrini, tolto tutto, è il fatto di essere molto discontinuo nella partita ed è un problema nel calcio di oggi".