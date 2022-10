Zaccheroni: "Kim? Vi spiego perchè non sono sorpreso"

"Se ho ancora voglia di calcio? Dovrò giudicare 4 partite al giorno, è una passione che non finisce mai".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Alberto Zaccheroni, allenatore: "La posizione di Kvara? Lo lascerei esattamente dov’è, non lo modificherei. Quando hai qualità in attacco, non è mai un problema per un allenatore, magari averne. Barcellona-Inter? A me il Barcellona non sta entusiasmando, hanno poca fisicità e punta troppo sull’1 contro 1 schiacciando gli avversari dietro, ma gli spazi finiscono. Questi attaccanti trovano difficoltà, l’abbiamo visto.

Kim? Non mi sorprende affatto. In Asia le formazioni più competitive sono Giappone, Australia e Corea del Sud che ha ottimi giocatori. Parteciperò al Mondiale con la FIFA nella commissione di esperti. Dove può arrivare questo Napoli? Sta facendo la sua parte e lo sta facendo benissimo, ma bisogna tenere in considerazione anche le altre. Il Napoli sarà competitivo fino alla fine, il Milan sta puntando molto alla Champions e vedo anche parecchi infortuni, è difficile avere continuità, l’Inter ha alti e bassi, ma il campionato è un’altra cosa. La Lazio se riesce a far coesistere tutta la qualità che ha può essere l’outsider per la lotta scudetto. Se ho ancora voglia di calcio? Dovrò giudicare 4 partite al giorno, è una passione che non finisce mai. Adesso il calcio mi affascina più di prima, non sono un amante del calcio televisivo, ma mi sto divertendo molto".