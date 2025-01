Zazzaroni: "C'è un dato impressionante sul Napoli! Danilo? Era uomo di Allegri..."

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha 16 punti in più rispetto alla passata stagione e se ci pensi sono un segnale impressionante. La squadra, poi, lancia segnali di forza, ad esempio a Firenze si è vista una squadra che ha concesso poco. Un giocatore come Lobotka non ce l’ha nessuno, è il cuore di questo Napoli. Poi è normale che Gilmour non gioca, perché ad un Lobotka così non si può rinunciare. Il gol di Neres è impressionante.

Il Napoli non è una grande squadra, ma è una squadra molto ben allenata e sta crescendo. Vero che deve crescere e deve migliorare e gli mancano anche due/tre giocatori, ma può andare lontano. Danilo era un uomo di Allegri, credo che abbia pagato il fatto di essere il capitano di Max. C’era una volontà di chiudere con il passato”.