Zazzaroni: “Campionato più scarso degli ultimi anni. Quanti rimpianti per il Napoli…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Questo è il campionato più scarso degli ultimi anni. Il Milan ha fatto il suo, vediamo come andrà fino alla fine. Ieri titolavo ‘Quanti rimpianti dopo Torino’. È stata l’occasione più grossa che ha avuto il Napoli. Spero che Spalletti venga ricordato per altro e non per lo scudetto perso. C’erano le condizioni per vincere e lo sa anche lui, aveva capito di poter vincere. De Laurentiis ha avuto l’allenatore più vincente della storia, Ancelotti, e non ha vinto. Quindi non è vero che non voglia vincere. Ancelotti fortunato? No, è semplicemente molto bravo. Spalletti deve continuare a Napoli, non c’è discussione, ha centrato l’obiettivo. Ha affrontato tanti infortuni, però ci sono stati un po’ di errori come ad esempio contro l’Empoli".