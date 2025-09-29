Zazzaroni: "Conte paga il gol subito al 3', Allegri ha potuto fare la sua solita gara"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte paga il gol subito all'inizio perché così si è messo il Milan nella condizione migliore. Allegri è un maestro nel fare il contropiede, se lo metti nella condizione di fare il suo calcio è più facile perdere. Il Napoli ha giocato la partita di Allegri. Il gol lo prendi per una serie di disattenzioni e lì la partita è compromessa.

Io ho trovato bene il Napoli. Non mi è piaciuto tanto il giropalla, ma mi rendo conto che il Milan era molto molto chiuso. Nel finale ho capito che non si poteva fare nulla. Sono quelle partite che quando girano storte girano storte. Non ho visto un Napoli inferiore, nonostante tre quarti della difesa fossero diversi. Una partita sbagliata e compromessa dall'inizio, ma la prenderei con molta serenità, non ho visto un Napoli inferiore al Milan. De Bruyne? In quel momento l'avrei cambiato anch'io".