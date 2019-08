Zazzaroni: "Icardi, scelta di restare all'Inter è sua e non di Wanda. Non capisco..."

Intervenuto nella trasmissione di Radio 24, Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, parla della situazione di Mauro Icardi e del gap tra Inter e Juve: “L’Inter non può detronizzare la Juve se la Juve non si fa male da sola. Conte può permettere all’Inter un eccellente salto di qualità, ma lo scudetto resta in mano alla Juve al 75%. La scelta di rimanere all’Inter è di Icardi e non di Wanda Nara. La responsabilità va data a lui, non capisco questa scelta, posso capire la rabbia iniziale ma non dopo 7-8 mesi. Non posso pensare che un ragazzo di 26 anni possa accettare di stare fermo“.