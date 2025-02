Zazzaroni: “Il Napoli non è la più forte, solo McTominay giocherebbe nell’Inter”

Ai microfoni di Radio 24, nel corso di ‘Tutti Convocati', è intervenuto il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni: “Il Napoli non è la più forte, dei suoi 11 giocherebbe solo McTominay nell'Inter. Non è che il Napoli è in flessione, il Napoli è questa roba qua. Le parole di Mkhitaryan? Lo rispetto, è molto intelligente, ma non possono essere andati in blackout in 11”.

