Zazzaroni: "Inter da anni fa mercato senza soldi, non ha due squadre per l'Europa"

vedi letture

Nel corso della puntata di Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento dell'Inter partendo dalla pesante sconfitta dei nerazzurri nel derby di mercoledì: "Tutti danno alla colpa alla stanchezza tranne Inzaghi che è stato molto onesto da questo punto di vista. L'Inter ha fatto fin qui 51 partite il Milan 49, ma le ultime dei nerazzurri sono più pesanti di quelle del Milan. Le gare col Bayern hanno creato uno stress.

Quando inizia la stagione sai che devi fare questo, il problema è il calendario che è infarcito di partite. Tante cose andrebbero cambiate, anche la Serie A a 18 non migliorerebbe la situazione, non cambierebbe nulla, non è la soluzione. C'è un aspetto che va a favore dell'Inter, ovvero che da qualche anno l'Inter fa mercato senza soldi. L'Inter ha due squadre per l'Italia, ma non per l'Europa. Per migliorare quelli che hai, dovresti spendere cifre iperboliche".