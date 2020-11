Zazzaroni: "Ma quale meraviglioso Sassuolo, ha giocato solo il Napoli per 80 minuti!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista di fede bolognese Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida contro i rossoblù: "Il Bologna prende gol da 39 gare, credo il Napoli non avrà grosse difficoltà perché sono evidenti gli errori in difesa dei rossoblù. E' una squadra che non si chiude, forse in questo senso favorevole al Napoli, anche col Sassuolo i rossoblù avevano indovinato la gara quasi dominando ma poi venendo rimontati. Poi tutto può succedere, ma se il Napoli non dovesse vincere sarebbero due punti persi.

Gli avversari del Napoli si stanno chiudendo, anche sul 2-1 il Napoli non riusciva a giocare col Rijeka chiuso. Sono gare che il Napoli troverà spesso, sempre di più. Poi ho letto del grande Sassuolo, del meraviglioso Sassuolo, in realtà il Napoli ha giocato da solo per 80 minuti, poi loro hanno sfruttato il rigore ed il Napoli non ha concretizzato. Errori che abbiamo visto anche con Ancelotti".