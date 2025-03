Zazzaroni: “Sicuri che se Conte smentisse voci sul futuro noi non ne parleremmo più?"

vedi letture

Intervenuto a Pressing, il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha dichiarato: “Prossimo turno decisivo? Vedo sia Napoli e Inter sempre in sofferenza, poi l’Inter ha il doppio derby, la Champions, tante partite. E Conceicao avrà ragionato in ottica proprio Coppa Italia, ha messo in campo una squadra in funzione di quello, tanto lo mandano via e dopo la vittoria delle altre l’unica possibilità è vincere il derby per giocarsi la finale con Bologna o Empoli.

Avendo vinto la Supercoppa, nella sua testa se vince anche la Coppa Italia, ed ha le possibilità, quello è un trofeo a vista, il quarto posto Champions no. Leao lo mette per me per evitare l’imbarcata, Felix faceva ridere. Conte deve smentire? Se lo facesse, domattina noi smetteremo di parlare di lui alla Juve o al Milan? Ranieri ha detto che Gasp non sarà l’allenatore, ma continuano a dirlo. Puoi smentire ciò che ti pare, ma andiamo avanti. La verità? Non vuole lasciare il Napoli, vuole finire il campionato e farà valutazioni col presidente per capire se c’è possibilità di crescere o fermarsi. Ha sempre fatto così”.