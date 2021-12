Zazzaroni su Insigne: “Resterà un indefinito. Se va a Toronto decide di non giocare a calcio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

“Fa bene Insigne ad andare a Toronto? Dipende da cosa vuole dalla vita. I napoletani non è che odiano Insigne, semplicemente subisce quello che hanno subito i Totti a Roma e i Del Piero a Torino, è destino dei calciatori essere criticati quando qualche partita non va bene. Non me ne frega se rimane o meno, è libero di andare. Ma se va a Toronto decide di fare altro e non giocare a calcio; in questo momento ci sono tanti altri problemi e la gente accetta tutto. Insigne ha fatto un'ottima carriera fino ad adesso, ha fatto molti gol ma resterà un indefinito.

È incredibile che le società debbano pagare ai calciatori quando partono per le nazionali soprattutto adesso che c’è di mezzo questo virus, la Coppa d’Africa a Gennaio è una follia. Il rischio che le Asl continuano ad intervenire nel campionato quanto è grande? Non so che dire, so solo che c’è un lo da rispettare".