Ze Maria: "Neres fa la differenza in un caso. Conte ha un'arma enorme..."

Ze Maria, allenatore dell’Olbia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Neres è un giocatore che può fare la differenza se ha la fiducia dell’allenatore. E’ un brasiliano, ha bisogno di esprimersi al meglio, è immarcabile nell’uno contro uno e Conte ha un’arma enorme in mano. Conte è fortunato ad avere diversi esterni così bravi, ma ha bisogno dell’equilibrio.

Il calcio italiano è quello più difficile d’Europa, ci vuole sempre un anno di tempo per i calciatori che arrivano dall’estero. Noi brasiliani non siamo abituati a quest’organizzazione tattica che è anche difficile da apprendere. Oggi Guardiola dice che è difficilissimo giocare contro le italiane per una questione tattica. Questo l’ho provato sulla mia pelle quando sono arrivato in Italia. Vanderson? Penso possa adattarsi al calcio italiano”.